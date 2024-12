Oasport.it - Sydney-Hobart 2024, quattro maxi di 100 piedi a caccia della vittoria nella Line Honours

Prosegue il conto alla rovescia in vista, edizione numero 79 di una delle regate d’altura oceanica più importanti e prestigiose al mondo, fondata nel lontano 1945 e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia. Quest’anno sono ben 105 gli yacht attesi sullaa di partenza il 26 dicembre alle ore 13 locali (le 3notte in Italia) per il via ufficialecompetizione.L’obiettivo, per tutti gli equipaggi, sarà quello di completare nel minor tempo possibile le 628 miglia nautiche che dividono il porto didall’arrivo posizionato nei pressi di(lungo il fiume Derwent), attraversando il temuto Stretto di Bass che separa l’Australia meridionale dalla Tasmania. Il record, che resiste da sette anni, fu realizzato da LDV Comanche nel 2017 terminando la gara in 1 giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi.