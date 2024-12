Ilrestodelcarlino.it - Shopping natalizio tra luci e ombre: "Speriamo nello sprint finale"

Alti e bassi per loimolese. Il bilancio degli acquisti dedicati alle feste presenta infatti numerosea seconda delle categorie. Il tutto con una partenza a rilento rispetto agli standard previsti. "Mentre gli scorsi anni le persone si mettevano in marcia con i regali già dai primi di dicembre, quest’anno il movimento è partito intorno al 15 di dicembre, quindi la scorsa settimana – racconta Valentina Nanni di ‘Maison et Fleures’ – sicuramente molti hanno voluto aspettare lo stipendio o la tredicesima prima di buttarsi sugli acquisti." Nonostante ciò, la Nanni si ritiene soddisfatta. "Proprio perché la partenza è avvenuta con un po’ più di calma, penso che ci sarà ancora qualcuno in giro – riflette infatti speranzosa –, in linea di massima, però, non posso lamentarmi.