Precipita sul Resegone sotto gli occhi degli amici, escursionista bergamasca muore a 58 anni

Adrara San Martino. Si chiamava Maria Caterina Colosio, aveva 58ed erala vittima del tragico incidente che si è consumato lunedì 23 dicembre sul versante lecchese del. Fatale, per la donna, una caduta durante la discesa sul ‘sentiero numero 1’, zona già in passato teatro di incidenti mortali. Starà alla Questura di Lecco, ora, ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, da addebitare forse al ghiaccio che avrebbe fatto scivolare l’appassionata, munita di ramponcini.L’incidenteL’allarme è scattato intorno alle 14,30. A quanto pare, la donna era insieme ad un gruppo di altri 6-7 escursionisti. Insieme avevano raggiunto il Rifugio Azzoni (1.875 metri) e stavano tornando a valle, quando si è consumata la tragedia. La 58enne sarebbeta per circa 150 metriglidei compagni.