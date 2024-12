Lanazione.it - Palazzo: cede rivestimento. Negozio chiuso

Leggi su Lanazione.it

Sfiorata la tragedia per un soffio. Erano circa le 15, quando c’è stato un grosso cedimento deldella facciata delche fa angolo tra via B. Croce e via F.Turati. A piano terra, proprio all’angolo c’è un "Indian fast food kebab" ed è lì che è franato ildi laterizi dal secondo piano del. Staremo qui a raccontare un’altra storia, ed invece è filato tutto liscio ma "il crollo è avvenuto alle 15 circa. Noi siamo aperti a quell’ora e poco prima c’era un ragazzo proprio qui fuori, che stava mangiando": dice il titolare. Nessun ferito. La mole di facciata crollata è stata notevole, più che sufficiente proprio perché finisse in tragedia. La strada è frequentatissima. Sul posto macchine dei vigili urbani e due mezzi della protezione civile. L’esercizio commerciale rimarràfino alla messa in sicurezza della facciata con l’apposizione anche di una tettoia di ferro sopra l’ingresso.