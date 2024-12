Pianetamilan.it - Milanisti in prestito: ecco i numeri di Adli alla Fiorentina

Tra i calciatori che il Milan ha fatto partire nell'ultima sessione estiva di calciomercato, seppur in, c'è anche il centrocampista Yacine, che si è trasferitoe di cui di seguito riportiamo i. Il mediano francese, di origine algerina, non rientrava nel progetto tecnico di Paulo Fonseca ed ha invece trovato spaziocorte di Raffaele Pdino. Dopo un inizio non brillantissimo si è preso in mano la squadra da leader, come in realtà è sempre stato, ritagliandosi un posto nel cuore dei tifosi e nelle gerarchie dell'allenatore. Ma com'è stato il suo rendimento fino a questo momento con la Viola? Nelle 13 partite sinora disputate din Serie A, Yacinele ha giocate tutte, da titolare in 7 occasioni e da subentrato nelle altre 6. Il tutto condito da due gol, contro Milan e Como, e tre assist, oltre ad un solo cartellino giallo.