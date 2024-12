Quotidiano.net - L’Italia non può perdere i figli migliori

Bonanni La fuga di cervelli è una delle sfide più urgenti per. La combinazione di scarsa valorizzazione del merito, retribuzioni non competitive e un contesto economico stagnante spingono ogni anno migliaia di giovani laureati e professionisti qualificati a cercare opportunità all’estero. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni oltre 300mila italiani, prevalentemente under 40 e con un alto livello di istruzione, hanno lasciato il Paese, causando un costo stimato in più di 14 miliardi in formazione persa. Il fenomeno, dapprima concentrato nel Sud, coinvolge oggi sempre più giovani anche dal Nord-Ovest e dal Nord-Est. Un paradosso emerge con forza: mentreforma eccellenze accademiche, il mercato del lavoro fatica a offrire ruoli adeguati, privando il Paese di risorse strategiche.