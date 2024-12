Iodonna.it - La testimonianza di tre operatrici in missione in contesti di emergenza. Luoghi dove addobbi e luci sono sovrastati da sofferenza e devastazione

Le sfide umanitarie non si fermano durante le festività. L’organizzazione Medici Senza Frontiere, infatti, prosegue infaticabilmente il suo impegno sui fronti più caldi di guerra edumanitaria, come Ucraina, Palestina e Libano. Non tornano a casa per le Feste i suoi 65mila operatori umanitari, di cui il 57% donne. Anzi. Abbiamo raccolto ladi alcuneumanitarie, attualmente impegnate in missioni di MSF:in cui ledel Natale non si accendono, ela quotidianità è sovrastata da. Ladi Beirut dopo il terzo raid israeliano in 24 ore X Leggi anche › Medici Senza Frontiere: le testimonianze delle donne in prima linea È Natale anche neidi guerra.