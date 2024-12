Pronosticipremium.com - La Roma pensa al Milan, brutte notizie per Ranieri: ricaduta per Cristante

Leggi su Pronosticipremium.com

Archiviata la vittoria per 5-0 contro il Parma, per laè tempo di passare un Natale in totale serenità. I giallorossi sembrano aver ritrovato la giusta via e desiderano inanellare una serie di risultati utili consecutivi, risalendo così la china di una classifica deficitaria. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle l’avvio di annata, che è stato più che complicato per utilizzare un eufemismo. I capitolini staccheranno quindi la spina per poire alla gara con il, in programma domenica 19 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match delicato, contro un avversario che sta vivendo delle settimane altalenanti dal punto di vista dei risultati.Il tecnico Claudioè consapevole che questa sia la miglior occasione per mettere al tappeto i rossoneri, alle prese con diversi infortuni e problemi nello spogliatoio.