La fucilazione di Natale dei coniugi Ceausescu: 120 proiettili contro il comunismo, ma la Romania resta una democrazia fragile

In questo sventurato, già tragico di suo per il massacro dei palestinesi, per la guerra in Ucraina, per i conflitti che sconvolgono l’Africa, per la diffusione sempre più estesa dei regimi illiberali e repressivi (secondo l’Institut of Democracy di Gotemborg, il 71 per cento della popolazione mondiale vive in un’autocrazia,il 48 per cento di dieci anni fa: “La situazione dellaè peggio di quella degli anni Trenta”, dice il direttore Staffan Ingemar Lindberg), ricorre pure il trentacinquesimo anniversario delladel presidente romeno Nicolaee di sua moglie Elena, evento tanto feroce quanto proditorio, decisione assai discutibile (ed illegale secondo la giurisprudenza) del neonato Consiglio del Fronte di Salvezza Nazionale che si pose alla guida politica e militare della “rivoluzione”, la cui scintilla infiammò dapprima la città di Timisoara, nei giorni di metà dicembre del 1989, per dilagare come un incendio furioso ed inarbile in tutto il Paese, devastato da fame e penuria di beni, mentre il clansguazzava nell’opulenza e non aveva colto i segnali sottotraccia che il suo popolo, stremato dalla povertà e vessato dalla Securitate, la spietata polizia segreta del regime, aveva lanciato da qualche mese, soprattutto dopo il crollo del Muro di Berlino.