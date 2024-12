Thesocialpost.it - Giubileo, il 24 dicembre l’apertura della Porta Santa di San Pietro: il significato, le tappe

Con una cerimonia solenne e carica dispirituale, Papa Francesco aprirà oggi alle 19 ladi San, segnando l’inizio ufficiale dell’Anno Santo 2025. La cerimonia, che richiama una tradizione secolare, rappresenta uno dei momenti più emblematici del.Leggi anche: Sanblindata causae Natale, città in tilt nelle festeLa storiaLaè aperta solo in occasione del, un rito che nella Basilica di Sanrisale al 1500, quando fu introdotto da Papa Alessandro VI. La, sigillata al termine di ogni Anno Santo, viene preparata percon lo smantellamento del muro che la chiude. All’interno del muro si trova una cassetta contenente la chiave, usata per spalancare le ante.L’atto di attraversare larappresenta il cammino di conversione del fedele e l’incontro con Cristo, la “” che unisce all’amore del Padre.