Giubileo 2025 Papa Francesco ha aperto la Porta Santa | è iniziato l’Anno Santo

Roma, 24 dicembre 2024 – E’ ufficialmenteildedicato alla speranza: ilhae varcato la. Dopo di lui varcheranno lai concelebranti e una cinquantina di fedeli in rappresentanza del mondo. Alla cerimonia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni seduta accanto al ‘ministro degli Esteri’ vaticano Paul Richard Gallagher.Quindi, il Pontefice, dopo avereufficialmente ildella speranza (si tratta del suo secondo Anno, il primo è stato nel 2015 ed era dedicato alla misericordia) celebrerà la messa della vigilia di Natale. In Basilica previste settemila persone. Migliaia di fedeli seguiranno la celebrazione in Basilica dai maxi-schermi di piazza San Pietro.Nel primo pomeriggio, sui social, in un messaggio dedicato al, ha ricordato che la “che si apre, nella notte di Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo”.