Esselunga, in primavera la riapertura

L’riaprirà a metà aprile. Già ad agosto il marchio di grande distribuzione aveva preannunciato lavori importanti, di almeno 5 mesi per ladel megastore distrutto da un incendio il 18 giugno. Ma era stata una valutazione ottimistica: ci vorranno tre mesi di più rispetto alla preventivata metà di gennaio. "Dopo una prima fase di analisi ambientali e verifiche strutturali sono stati realizzati interventi per la messa in sicurezza e alla bonifica - spiegano da-. I danni ingenti hanno reso necessario rifare gli impianti, realizzare nuove finiture e sostituire i precedenti arredi". L’incendio era partito da un locale tecnico al secondo piano interrato del centro commerciale di Quinto Basso, provocando danni al supermercato e a numerosi negozi, ma non a persone. I lavoratori del Gruppoin questi mesi stanno lavorando in negozi vicini al loro domicilio: "L’azienda sta coprendo le spese di trasferta" dicono dal gruppo che ha anche sospeso i canoni di locazione dei negozi nel centro commerciale e si sta facendo carico delle spese comuni dell’associazione dei commercianti.