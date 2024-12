Bergamonews.it - Esposito: “Ampliamento della biblioteca, nuova palestra e un centro per le donne con minori in difficoltà”

Albino. Albino è uno dei centri di riferimentoVal Seriana. È anche una roccaforteLega. Nell’ultima tornata elettorale delle amministrative però il Carroccio ha conquistato la maggioranza con soli 11 voti.Il nuovo sindaco da sei mesi è Danieleche non solo ha dovuto raccogliere il testimone del suo predecessore, ma deve ora guidare un paese spaccato politicamente. E lo fa con entusiasmo ed impegno con un chiaro intento: “Voglio essere in mezzo ai miei cittadini per ascoltare le loro richieste”. Lo abbiamo intervistato a sei mesi dal suo insediamento.Può raccontarci un momento significativo di questi primi mesi da sindaco?Il momento più significativo è stato sicuramente il 9 settembre quando Albino, insieme ad altri territoriProvincia di Bergamo, è stato colpito dall’alluvione.