Droni cinesi? No, grazie. Washington guarda alla sicurezza nazionale

L’utilizzo deinegli Stati Uniti ha oramai preso piede in innumerevoli modi. Dal fertilizzare i campi con costi notevolmente ridotti rispetto ai metodi tradizionali, all’impiego ditermici nelle operazioni di soccorso per cercare persone intrappolate da frane, fino aicargo per inviare rifornimenti essenziali come acqua e latte in polvere a comunità isolate come avvenuto durante l’emergenza dell’uragano Helene. Ma questo esteso impiego comincia a diventare problematico se si considera che il primo produttore dial mondo, compresi quelli utilizzati negli Usa, è la Repubblica Popolare. Un problema che va attaccatoradice, sulla scia di quanto fatto in passato.Un recente disegno di legge sulla difesa, approvato dal Congresso, include una clausola che potrebbe vietare a due aziendedi vendere nuovisul mercato americano, qualora si dimostri che rappresentano un “rischio inaccettabile” per la