Da Fabio Fazio, l'inutile lezioncina del miliardario Richard Gere

Non è solo Elon Musk ad essere interessato a ciò che succede in Italia.non è da meno: fra un'ospitata dae un'intervista ai giornali degli Elkann, l'attore americano non perde occasione per dire la propria. Ne ha il diritto: lungi da noi, che siamo liberali, parlare di “interferenze”, un concetto che a ben vedere nasconde solo la volontà di censurare le idee diverse dalle nostre. Anzi, nel caso di, direi addirittura opposte. Nell'intervista rilasciata ieri a La Stampa c'è un buon distillato del-pensiero. Per il nostro, Salvini sarà stato pure assolto dai giudici di Palermo, ma gli immigrati andrebbero comunque tutti accolti perché «siamo tutti rifugiati» e «se non riusciamo a specchiarci nelle sofferenze dei nostri fratelli vuol dire che, come razza umana, abbiamo fallito»; è inquietante e folle vedere «un mondo governato da miliardari» come Trump e Musk; la diffusione delle armi fra i privati è una «piaga americana».