Chi ce l' ha più lungo Littizzetto da Fazio | la letterina indigna e diventa un caso | Video

La sua "" a Che Tempo che fa, per l'occasione indirizzata a Babbo Natale, Lucianal'ha letta nella scorsa puntata andata in onda domenica 22 dicembre. Ma un passaggio in particolare stando virale in queste ore, facendo il giro di bacheche e profili X e non certo per motivi meritori. "Per prima cosa - è la richiesta della comica torinese, spalla fissa di Fabioieri in Rai e oggi a Nove - porta a Trump, Musk, Putin, Zelensky, Netanyahu, Erdogan e Kim Jong-un un bel righello, così se lo misurano e capiscono finalmente chi ce l'ha più". In poche battute, elencati tutti i potenti del mondo, ovviamente i "cattivi". E per ovvi, biologici motivi non c'è Giorgia Meloni, altrimenti immaginiamo che Lucianina avrebbe trovato un posticino anche per lei. Ma è proprio la presenza di Putin e Zelensky, l'aggressore e l'aggredito, peraltro giustapposti uno accanto all'altro, are parecchi utenti sui social.