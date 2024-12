Lettera43.it - Centinaia di cristiani protestano in Siria dopo l’incendio di un albero di Natale

Martedì mattina,di manifestanti sono scesi nelle strade delle aree cristiane di Damasco, in, per protestare contro la combustione di undia Suqaylabiyah, vicino a Hama. «Chiediamo il rispetto dei diritti dei», hanno scandito i manifestanti mentre si dirigevano verso la sede del patriarcato ortodosso nel quartiere di Bab Sharqi.Hts condanna l’atto del gruppo islamista Ansar al-TawhidL’episodio delè stato ripreso in un video circolato sui social media che mostrava combattenti incappucciati, identificati dall’Osservatoriono per i diritti umani come membri stranieri del gruppo islamista Ansar al-Tawhid, che davano fuoco all’nella città a maggioranza cristiana. Hayat Tahrir al-Sham (Hts), il movimento islamista salito al poterela caduta del governo Assad, ha condannato l’atto, promettendo di punire i responsabili e restaurare l’