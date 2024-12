Inter-news.it - Carlos Augusto: «Campionato molto lungo. Dobbiamo continuare così»

, autore del gol che ha permesso all’Inter di vincere contro il Como, si è fermato in zona mista per rispondere alle domande dell’inviato di 90° minuto – Lunedì. VITTORIA – Archiviata la vittoria per 2-0 contro il Como, negli studi di Rai 2 è intervenutoper commentare i tre punti di San Siro. Queste le parole dell’esterno nerazzurro che è tornato al gol: «Bellissimo Natale per tutti noi e per i tifosi. È bello vincere, ma ora pensiamo al Natale con le nostre famiglie. Vittoria importante contro una squadra che giocabene. Gol? Sono felice per il gol, anche su calcio d’angolo, lavoriamo tanto durante la settimana. Sappiamo dell’importanza, oggi sono felice anche per Thuram e per tutta la squadra che ha approcciato bene la partita. È stato un anno incredibile quello passato, ma adesso è diverso.