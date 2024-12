Sport.quotidiano.net - Basket: l’amarcord di Daniele Bonora, suo ex compagno. "’Bimbo’ Monari e il suo sorriso. La Mangiaebevi gli deve molto»

La pallacanestro ferrarese ha vissuto giorni complicati dovuti alla scomparsa di due figure che hanno lasciato il segno, in epoche differenti l’uno dall’altro: Sandro Crovetti, general manager delClub dal 2002 al 2010, e Marco "Bimbo", eroe dello spareggio salvezza del 1983 targatocontro Roseto. Di quella squadra faceva parte anche un giovanissimo, poi sbocciato negli anni a venire: "Il ricordo che ho più impresso di "Bimbo" è il suosulle labbra, era una persona sempre disponibile che mi ha aiutato tanto in quegli anni in cui io ero un giovane alle prime armi e lui già nel pieno della maturazione cestistica. Gli piaceva scherzare, in spogliatoio e sotto la doccia, col suo comportamento sollevava il morale della squadra anche nei momenti più complicati, e questo è stato certamente uno dei fattori che ci ha permesso in quegli anni di raggiungere risultati importanti.