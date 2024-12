Ilgiorno.it - Andrea, Osvaldo, Moreno. Cadute e prove di riscatto: "Qui siamo in famiglia"

Questa notte in tutte le chiese si ricorderà una coppia che non aveva casa e, per far nascere il proprio bambino, si è rifugiata in una capanna., 70 anni, quando è uscito dal carcere non aveva neppure una capanna, tanto che avrebbe voluto tornare dietro le sbarre pur di aver un tetto e anche un’identità. Da uomo libero non si sentiva più nessuno. I suoi punti di riferimento erano rimasti in carcere. Avrebbe voluto buttarsi sotto un treno per mettere fine al senso di smarrimento che viveva, invece ha percorso pochi passi lontano dalla stazione e ha trovato la propria strada. Ha bussato alla porta del centro “In&out“, che si occupa dell’accoglienza di uomini e donne senza fissa dimora e, dopo un periodo trascorso a dormire in tenda, ha trovato un alloggio. "Per fargli ottenere l’appartamento – ha raccontato l’educatrice Elena Raschini – abbiamo fatto indossare adgiacca e cravatta, gli abbiamo fatto la barba e sistemato i capelli, servizio che offriamo settimanalmente".