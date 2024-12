Sport.quotidiano.net - Volley Serie B, C e D. Ama troppo nervosa. Kappao anche i Vigili

Brutta sorpresa dentro. al panettone di quattro squadre che partecipano ai campionati nazionali diB. La più brutta sconfitta è quella dell’Ama San Martino che perde 3 a 0 (23, 23, 17) in casa di un Firenzepoco accreditato. "nervosismo in campo – dice coach Levoni - così non va, dovremo farci un esame di coscienza".daidel Fuoco si sperava di più, sconfitti invece in casa 1-3 (20-25 25-20 23-25 17-25) dal Gruppo Lupi Pontedera che effettua il sorpasso in classifica.B1. Meglio le donne, con la Giusto Spirito Rubierese che vince bene a Crema 3 a 0 (20, 17, 17). La Tirabassi & Vezzali lascia un punto al San Giorgio, vincendo in casa 3 a 2 (17-25 25-22 25-27 25-20 15-7).B2. La Fos Cvr "passeggia" sulla quota Soliera, la batte 3 a 0 (16, 19, 11) al termine di una partita a senso unico e la supera in classifica al terzo posto.