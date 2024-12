Oasport.it - Vinatzer incassa l’inforcata: “Era la prima gara in cui sono partito spingendo davvero”

Poca soddisfazione tra i pali stretti per Alex. Continua il rapporto complicato tra lo sciatore altoatesino e i rapid gates nel percorso della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Se è vero che in gigante i riscontri suono buoni e si può puntare a qualcosa di importante in prospettiva, nell’altra specialità tecnica del Circo Bianco l’azzurro fa tanta fatica.Aveva buone sensazioni, reduce dall’eccellente seconda manche sulla Gran Risa, in Alta Badia. La sua partenza è stata decisa, dovendo fare i conti con una pendenza spaventosa e ghiaccio vivo fin dalle primissime porte. Purtroppo per lui, l’aggressività palesata è stata senza controllo eè arrivata dopo poco meno di 10? dellamanche.“è arrivata abbastanza veloce, volevo partire deciso, spingere perché la pista in quel tratto lì era bella“, ha raccontato ai microfoni di RaiSport HD.