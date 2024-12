Calciomercato.it - Tormentone Berardi in Serie A a gennaio: “Ricevute diverse richieste”

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul futuro dell’attaccante italiano, tornato protagonista con la maglia del Sassuolo. Ora è nuovamente pronto per il massimo campionatoDallo scorso ottobre, Domenicoè tornato a giocare con la maglia del Sassuolo dopo il brutto infortunio, che ha condizionato pesantemente il finale della scorsa stagione dei neroverdi.inA a: “” (LaPresse) – Calciomercato.itL’esterno di destra è così rimasto in Emilia-Romagna e una volta messosi alle spalle l’operazione al tendine d’Achille, ha ripreso a fare quello che sa far meglio, segnare e fare assist. Da quando è tornatoha così realizzato tre gol e messo a segno ben nove passaggi vincenti, contribuendo a far volare il Sassuolo, che con lui in campo ha sempre vinto.