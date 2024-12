Anteprima24.it - Terre d’Irpinia a Casa Sanremo 2025: c’è anche chef Mariconda

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCresce il fermento e l’entusiasmo verso il Festival di, dove la provincia di Avellino sarà protagonista per il secondo anno consecutivo con “”, all’interno dell’area hospitality ufficiale “”. Nel luogo esclusivo e ricercato che da 18 anni rappresenta un’opportunità di promozione territoriale e di visibilità con ospiti di altissima caratura, “” curerà diverse attività, tra cui uno spazio importante legato al mondo dell’enogastronomia.In particolare,realizzerà in esclusiva gli aperitivi ufficiali per tutte le personalità presenti. Due appuntamenti al giorno da domenica 9 Febbraioe per tutta la durata del Festival fino a sabato 15 Febbraio, per diffondere ed esaltare il bello e il buono della nostra terra, ed offrire ai visitatori dil’opportunità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni dell’Irpinia.