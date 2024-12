Liberoquotidiano.it - Sinner a processo, "trattamento di favore?": la pesantissima risposta del Tribunale

Il 2025 si avvicina a grandi passi e, con esso, anche il verdetto sul caso doping che ha coinvolto Jannikdopo il torneo di Indian Wells dell'ormai passata stagione. Nonostante l'ITIA lo avesse assolto in primo grado, la Wada, nel suo ricorso al TAS di Losanna, chiede invece per il numero uno al mondo una squalifica da uno a due anni. L'agenzia mondiale antidoping ha anche nominato il giudice che prenderà parte al collegio arbitrale. Corrisponde al nome di Ken Lalo, che già contribuì a inasprire la pena di un'altra campionessa azzurra, Sara Errani, per la sua positività al letrozolo del 2017.e il suo team hanno scelto, invece, Jeffrey Benz, esperto di settore già coinvolto in più di 400 arbitrati. Nel frattempo, Karen Moorhouse, CEO dell'ITIA, ha specificato che siasia la Swiatek, sospesa per un mese dopo la positività alla trimetazidina, non hanno ricevuto alcundirispetto al caso di Simona Halep, ex-numero uno al mondo stoppata inizialmente per quattro anni (pena poi ridotta a nove mesi), dopo la positività al roxadustat: "Vengono applicate le stesse regole e gli stessi processi per ogni giocatore.