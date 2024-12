Liberoquotidiano.it - Ricordate Zinedine Zidane? Clamoroso, scaricato da tutti: ecco come campa oggi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ha scritto la storia del Real Madrid e del calcio prima in campo e poi fuori, in panchina. Ma, che da allenatore debuttante ha vinto la Champions League con le merengues nel 2016 ripetendosi per altri due anni di fila nel 2017 e 2018, tris riuscito a nessuno, non solo è un tecnico "in attesa", ma appare letteralmente dimenticato dal grande calcio. A soli 52 anni e con un curriculum che in 4 stagioni intere e due "mezze", sempre al Real, lo ha visto vincere tanto per gradire pure due campionati e due supercoppe di Spagna, due Supercoppe europe e due Mondiali per club. Eppure disi sono perse le tracce. Ultima panchina nel 2021, stagione conclusa con un secondo posto nella Liga. Poi Zizou, da leggenda del pallone, ha preferito mettersi alla finestra e attendere l'occasione giusta.