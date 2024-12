Metropolitanmagazine.it - Non c’è niente di più bello delle vetrine di Bergdorf Goodman a New York a Natale

Ogni anno, il celebre department store di lusso sulla Fifth Avenue, trasforma le suein un vero spettacolo, attirando newesi e turisti da tutto il mondo. Ma qual è il tema scelto di quest’anno? La Fifth Avenue.La magiafeste a New: le spettacolarinatalizie diLa creazionenatalizie diè un’impresa titanica. Il concept viene definito a febbraio, mentre la progettazione inizia ad aprile, come spiega David Hoey, direttore senior della presentazione visiva del negozio. “È un processo incrementale, strato dopo strato,” racconta Hoey, sottolineando la cura maniacale dei dettagli.Ledi quest’anno offrono un viaggio attraverso i simboli della Fifth Avenue: dai taxi gialli alle impalcature, dai parchi come Central Park e Marcus Garvey Park fino ai famosi monumenti.