Mutui immobiliari riparte il mercato La domanda cresce del 72%

DOPO LA FORTE impennata degli ultimi due anni il costo deiè cominciato a scendere sulla scia dei tagli dei tassi europei da parte della Bce. Con l’ultima riduzione di ottobre il tasso di riferimento è sceso dal 4,50% dello scorso maggio al 3,40%. Un calo atteso dalma mentre i livelli degli indici Irs avevano già per buona parte anticipato e fattorizzato il nuovo taglio, gli indici Euribor hanno reagito positivamente all’ultima revisione. La media dei miglioria tasso variabile continua dunque a contrarsi, dal 4,3% del secondo trimestre 2024 al 4,1% nel terzo trimestre per arrivare al 3,8% di ottobre. Tassi in decisa contrazione da inizio anno - persia a tasso fisso sia a tasso variabile - supportano la nuova ripresa delle richieste di nuovie surroghe che nei primi 9 mesi del 2024 è cresciuta del 7,2%, segnando un’accelerazione pari a un più 18,8% a settembre.