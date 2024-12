Meteo | feste di Natale con freddo su buona parte dell’Italia

Leggi su Ildenaro.it

Settimana diche si apre con una massa d’aria fredda arrivata sul Mediterraneo centrale e che sta portando una fase di maltempo sull’Italia. Nelle prossime ore maltempo soprattutto al Centro-Sud con quota neve che sara’ in rapido calo fin verso i 300-500 metri. Nel giorno della Vigilia dimaltempo che interessera’ soprattutto le regioni del medio Adriatico e il Sud mentre al Nord, sui settori tirrenici centrali e sulla Sardegna il tempo sara’ asciutto con ampia schiarite. Trae Santo Stefano tempo in miglioramento con solo instabilita’ residua. Temperatura che nei prossimi giorni si porteranno di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo, specie al Centro-Sud. Con l’arrivo dell’ultimo weekend dell’anno ecco gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano mostrano condizioni di tempo piu’ asciutto e temperatura in ripresa, specie al Nord.