Maguire in Serie A | il top club lo prende già a gennaio

HarryinA nel calciomercato di: il topha bisogno di rinforzare la difesa eil centrale del Manchester United.Ormai ci siamo, mancano pochi giorni ae le squadre diA si stanno muovendo per provare a rinforzarsi nel corso della sessione di calciomercato invernale.Chi vuole aggiungere calciatori alla rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione fatta di tanti impegni tra campionato e le varie coppe, chi ha bisogno di sostituire i giocatori infortunati, chi vuole cambiare qualche tassello nei vari reparti. Insomma, il mercato diè chiamato “mercato di riparazione” non a caso.E in questo mese diche si appresta ad arrivare potrebbe sbarcare inA un certo Harry. Come riportato da varie testate inglesi e dal New York Times, l’ex capitano del Manchester United potrebbe finire al Napoli nel corso del mercato invernale.