L’influenza della cultura pop nella moda | un viaggio tra stile e società

Life&People.it Si può pensare lascevra da influenzeli? Assolutamente no. Ogni epoca, grazie alle proprie specificità socio-li, ha dato forma a stili e tendenze diverse. Lapop merita il podio perché si intreccia in ogni aspettonostra vita, plasmando i nostri interessi, le nostre conversazioni e, in modo più significativo, la nostra: racchiude idee, immagini, prospettive e fenomeni peculiari che definiscono il mainstreamnostra. È la musica che balliamo, i film che guardiamo, i programmi TV che seguiamo ininterrottamente e le celebrità a cui ci interessiamo. Ma oltre al mero intrattenimento, lapop condiziona profondamente le nostre scelte, orientando e riflettendo le tendenze che si diffondono in maniera globale. Questo articolo si propone di analizzare le influenzepop e la sua sinergia con la, mettendo in luce alcuni dei marchi e icone che hanno saputo cogliere l’essenza di un’epoca.