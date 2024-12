Lanazione.it - La coppia tornata dal ristorante, poi il boato. Villetta esplosa, moglie e marito sotto le macerie

Molazzana (Lucca), 23 dicembre 2024 – Sono le 23,47 di sabato sera quando parte una chiamate di allarme per un incendio nelle aree boschive di Molazzana a seguito di un forteche viene avvertito in buona parte della Valle del Serchio. Ma non è un semplice rogo: è un’esplosione che ha letteralmente squarciato unaa un centinaio di metri dall’abitato della frazione di Eglio in località Fontana. Lo scenario che si è presenta ai vigili del fuoco è devastante: l’edificio è completamente collassato su se stesso e alcune parti stanno bruciando. Tutto intorno cumuli di, pezzi di abiti, sparsi ovunque e appesi ai rami degli alberi, scarpe, oltre a suppellettili contenute nell’abitazione e spinte con violenza all’esterno. Nessuna traccia dei proprietari, Seetoh Kwok Meng, 68 anni, ex manager del settore auto in pensione originario di Singapore, e Chang Kai En, 52 anni di Taiwan.