Inter alla ricerca dei tre punti sotto l’albero di Natale | vincere per tenere il passo

. La settimana delle feste, dei pranzi e delle cene di famiglia è arrivata. Ma in questa anti-vigilia dinon manca nemmeno il calcio ed i tifosi vorrebbero ricevere un bel regalo dalle proprie squadre del cuore.Anche l’vorrebbe scartare un pacco in cui ci sarebbe un “+3” in classifica, importante perildelle dirette concorrenti allo Scudetto. Una vittoria per regalare la serenità ai propri tifosi e anche per abbattere una statistica non proprio positiva di questa stagione di Serie A.all’inseguimento di Atalanta e NapoliLa diciassettesima giornata ha, fino ad ora, visto sei delle prime otto squadre in classifica: all’appello mancano la Fiorentina (che affronterà l’Udinese oggi pomeriggio) e l’, la quale sfiderà il Como a San Siro proprio stasera, lunedì 23 dicembre.