Il Guardian massacra Postecoglou | Ha rovinato i giocatori pensano solo ad aderire alla sua ideologia

“Il Tottenham non fa sul serio”, scrive il. Il Liverpool sì, loro si che fanno sul serio. “Non sono a Londra per souvenir o visite turistiche. Hanno avuto una partita quattro giorni prima, ne hanno un’altra tra quattro giorni, e quindi tutto ciò che vogliono veramente per Natale è arrivare, fare punti e andarsene. Preferirebbero farlo pulito. Ma lo faranno sporco se necessario”. E invece gli altri no, scrive Jonathan Liew: “Vince in modo spettacolare, e poi perde in modo spettacolare, negli ultimi due anni ha generato una cultura in cui il progresso è sostanzialmente slegato dai risultati. Le posizioni in campionato non hanno importanza. La qualificazioneChampions League non è un obiettivo, perché l’intero successo di questa operazione multimiliardaria è orientato al fatto che un uomo australiano di mezza età senta che le sue idee hanno preso piede questa settimana o meno”.