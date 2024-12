Formiche.net - Honda e Nissan insieme. Così il Giappone risponde alle auto elettriche cinesi

Per competere contro la concorrenza di Tesla e della cinese Byd nel mercato dei veicoli elettrici, lesihanno deciso di unire le forze, avviando ufficialmente i negoziati per una fusione che porterà alla creazione della terza casamobilistica al mondo per vendite, con un fatturato di oltre 191 miliardi di dollari.Bisogna sempre ricordarsi di quanto avvenuto in Germania. Volkswagen, il principale costruttore europeo, è precipitato in una drammatica crisi, ora congelata tramite un delicatissimo e non privo di incognite accordo sindacale, proprio a causa della poco efficace risposta della casa tedesca alla concorrenza di Byd. Problema che, in realtà, riguarda un po’ tutta l’industria delle quattro ruote del Vecchio continente. La sostanza, però, non cambia. Per questo ilha deciso di giocare le sue carte e provare a fare massa critica.