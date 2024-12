Ilveggente.it - Gratta e vinci, lo sanno pure i tabaccai: è un trucco universale

Leggi su Ilveggente.it

, è tempo che tu lo sappia: funziona in questo modo.Correva l’anno 1994 quando, per la prima volta in assoluto, ifecero la loro comparsa nel Bel Paese. La serie La fontana della fortuna fu accolta con grande entusiasmo dai giocatori italiani, tanto che ad essa, come noto, ne seguirono poi molte altre. E, da quel momento in poi, la febbre da grattino non si è mai placata., lo: è un(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’idea che sotto quella patina argentata possa nascondersi un premio continua, ancora oggi, a stuzzicare la curiosità degli amanti del gioco d’azzardo, motivo per il quale, ogni giorno, si vendono migliaia e migliaia di biglietti della lotteria istantanea. Qualcuno rincorre la fortuna invano, qualcun altro, invece, riesce ad avere un incontro ravvicinato con essa.