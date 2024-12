Golssip.it - Floriani Mussolini: “Cognome? Questioni che non mi interessano”. La reazione di mamma Alessandra

Romano Benito. calciatore di proprietà della Lazio e in prestito alla Juve Stabia, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera. Dopo il gol contro il Cesena hanno fatto scalpore le immagini delle tribune che celebrano la sua rete urlando il suo‘pesante’. “Sono felicissimo, abbiamo attuato al meglio uno schema provato più volte in allenamento che prevede un cambio del fronte di gioco con inserimento dell’esterno opposto - ha detto a fine partita – in varie occasioni ero andato vicino alla mia prima rete fra i professionisti ed ora finalmente è arrivata. Lo dedico alla mia famiglia che mi segue sempre”. Sul possibile ritorno alla Lazio e la questione doppio: “Per adesso non ci penso e mi concentro solo sulla Juve Stabia, tutte lelegate al mionon mi