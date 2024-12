Leggioggi.it - Festività 25 e 26 dicembre 2024: retribuzione in busta paga per chi ha lavorato

La vecchia legge 260/ 1949 comprende tra le giornate festive rilevanti ai fini della gestione dei rapporti di lavoro dipendente le25 e 26.Quest’anno le due giornate in questione cadono rispettivamente di mercoledì e giovedì, nel corso delle quali il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro percependo comunque la.In deroga a quanto appena descritto, lo svolgimento dell’attività lavorativa nel corso delleè possibile, solo previo accordo individuale (o collettivo) tra datore di lavoro e dipendente, come più volte sottolineato dalla stessa giurisprudenza di Cassazione, tra cui si cita la sentenza 16592 datata 7 agosto 2015.L’esigenza di tutelare il benessere psico-fisico del dipendente e la sua necessità di avere periodi di riposo (comunque retribuiti) tali da permettergli di dedicarsi alle proprio esigenze di vita personale, familiare e sociale, fa sì che sono nulle: le decisioni del datore di lavoro di imporre lo svolgimento della prestazione (in assenza di accordo);le clausole della contrattazione collettiva che prevedono l’obbligo a carico deiri di effettuare la prestazione nei giorni festivi.