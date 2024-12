Cityrumors.it - Esonerato ancora un tecnico in serie A, fatale l’ultima sconfitta

Dopo laseppur di misura rimediata contro la Juventus, la posizione di mister Alessandro Nesta sulla panchina del Monza si è ulteriormente complicataIl Monza è ultimo in classifica con 10 punti raccolti nelle prime 17 giornate diA. Domenica sera in casa contro la Juventus è arrivata purtroppo la nonain questo campionato, la terza di fila a fronte dell’unica vittoria che risale addirittura allo scorso 21 ottobre sul campo dell’Hellas Verona.uninA,- Cityrumors.it – Ansa fotoLa decisione era nell’aria e anche se la squadra sembraviva e combattiva e per nulla rassegnata all’ultimo posto della graduatoria, la società ha deciso di dare la scossa a tutto l’ambiente esonerando ilromano alla sua prima esperienza inA.