Davidemaggio.it - Endless Love non in onda in settimana, anticipazioni 28-29 dicembre 2024: Nihan e Kemal decidono di sposarsi

© US MediasetNelle prossime puntate diSezin ottiene finalmente il divorzio dallo spietato marito Emir Kozcuo?lu. Anche se quest’ultimo non sembra disposto a lasciarla libera,si lascia guidare dai suoi sentimenti ed accetta di sposareSoydere il prima possibile. Questala dizi turca è insu Canale 5 sabato 28alle 16.00 e domenica 29alle 15.30. Ecco le(ecco come finisce).Sabato 28e Emir divorzianosi trovano in tribunale per l’udienza di divorzio traed Emir. Nonostante il ritardo di Emir, che desta qualche preoccupazione, il divorzio è ufficiale. Emir, però, continua a tramare alle spalle diper ottenere la sua vendetta. Zeynep fa visita a Tarik in carcere, nella speranza che il fratello accetti la sua relazione con Emir, essendo certa che l’arrivo del figlio Poyraz lo cambierà mettendo fine alla guerra contro