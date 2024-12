Liberoquotidiano.it - Da Las Vegas a San Francisco passando per Sanremo: il “Road to WMF 2025” è un tour mondiale che approda in Italia

È unquello che attende, nel, l'azienda bolognese Search On Media Group insieme al suo brand internazionale WMF - We Make Future. Si parte a gennaio, con l'appuntamento a Lase un evento realizzato all'interno del CES (Consumer Electronic Show) la più famosa fiera al mondo su elettronica e tecnologie, per poire a, con momenti di formazione sull'Intelligenza Artificiale e la Future of Music startup competition. Si prosegue poi verso San, con un evento che mette in vetrina le migliori startupne e seleziona le migliori internazionali da portare alla tappa centrale di questoto: il WMF - We Make Future, che dal 4 al 6 giugno a Bologna riunirà anche quest'anno il meglio dell'innovazione da tutto il mondo. Bologna, 23/12/2024“Sarà unall'insegna della diffusione della cultura sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie e sul digitale analizzandone sia gli aspetti connessi al business, sia quelli più prettamente sociali, grazie ad un percorso nazionale e soprattutto, internazionale” afferma Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF - We Make Future, intervistato da La7 per il programma “LIKE”.