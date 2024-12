Anteprima24.it - Controlli negli esercizi commerciali, sequestri e sanzioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn attuazione delle disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro, sotto la direzione del Direttore, Ciro Verdoliva, ha attuatoamministrativi presso. Nella giornata del 21 dicembre, con il supporto di militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, presso il mercato dell’area di Porta Nolana, sono stati sequestrati 300 kg di frutti di mare e una tonnellata di prodotti ittici ed elevate le conseguentiamministrative per assenza di tracciabilità e per mancanza delle condizioni igieniche e dei prescrittinelle procedure di decongelamento degli alimenti.