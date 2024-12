Pianetamilan.it - Amarcord Milan – Le vittorie rossonere in Supercoppa Italiana

Nei primi giorni del 2025, ilandrà a Riyad, in Arabia Saudita, per giocare la. I rossoneri hanno vinto il trofeo 7 volte, terzi dopo Juventus (9) ed Inter (8). La, fino all'edizione di 2 anni fa, metteva di fronte la squadra campione d'Italia e la vincitrice della Coppa Italia. Dalla scorsa edizione, le partecipanti sono 4: le prime due classificate della Serie A e le finaliste della Coppa Italia. Ecco le settedelin1988: prima edizione della competizione, vittoria a San Siro per 3-1 contro la Sampdoria grazie ai gol di Frank Rijkaard, Graziano Mannari e Marco van Basten; edizione del 1992: i rossoneri vinsero 2-1 al Meazza contro il Parma. Segnarono van Basten e Daniele Massaro; edizione del 1993: prima finale giocata all'estero, precisamente a Washington D.