Vlahovic via a gennaio la Juve sa già tutto | 42 milioni sul piatto

Il futuro del numero 9 bianconero è appeso ad un filo piuttosto sottile: l’offerta che stravolge letteralmente le carte in tavola. I dettagliLa settimana di Dusan. Dopo le polemiche che hanno fatto seguito al triplice fischio della gara contro il Venezia, l’attaccante serbo ha ‘illuminato’ anche la sfida dell’Allianz Stadium con il gol che di fatto ha aperto la sfida. Tuttavia, il bomber della ‘Vecchia Signora’ sta facendo parlare di sé anche per la questione riguardante il suo futuro.via a, lasa già: 42sul(LaPresse) – Calciomercato.itA tal proposito, ricordiamo come il contratto di– in scadenza nel 2026 – non sia ancora stato rinnovato. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che i colloqui per il prolungamento – da tempo in cantiere – non hanno finora portato a risvolti concreti.