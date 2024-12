Cityrumors.it - Ufficiale, TikTok bandito per un anno dal 1° gennaio: “È il cattivo del quartiere”

nel mirino: undi stop per combattere la violenza giovanile”. La decisione drastica del governo contro il social network, il fenomeno globale che ha conquistato milioni di giovani, finisce di nuovo al centro delle polemiche. L’accusa è pesante, ossia alimentare un clima di violenza tra i ragazzi, sia online che nella vita reale. L’eco delle sue colpe (vere o presunte che siano) risuona ormai in tutto il mondo, tra divieti parziali e minacce di chiusura totale.per undal 1°: “È ildel” (Ansa Foto) – Cityrumors.itMa c’è chi ha scelto di andare oltre. Un’intera nazione ha deciso infatti di spegnere il social per unintero. L’obiettivo è arginare un problema che va ben oltre il digitale.La decisione è stata annunciata dopo un fatto di cronaca tragico e inquietante.