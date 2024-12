The Six Triple Eight | la storia vera dietro al film Netflix sulle donne del 6888 battaglione

Leggi su Cinefilos.it

The Six: laaldelIl nuovo dramma disulla Seconda Guerra Mondiale, The Six, si basaimprese reali del, composto da soli neri e da sole, che riaprì le linee di comunicazione tra le prime linee e il fronte interno durante le ultime fasi della guerra. Scritto e diretto da Tyler Perry, The Sixdrammatizza alcuni dei momenti più intimi della narrazione, ma nel complesso rimane fedele alla realtà quando esplora le avversità affrontate dale dal suo leader, il Maggiore Charity Adams, interpretato da Kerry Washington.Tecnicamente, The Sixè stato ispirato da un articolo di Kevin M. Hymel sulla rivista History della Seconda Guerra Mondiale, che a sua volta analizzava in dettaglio il contributo delCentrale di Reparto Postale del Corpo Militare Femminile.