Salute, gli oggetti hi tech che aiutano a tenersi sotto controllo

Con l’età media in aumento e la natalitàzero, le tavolate delle feste rischiano di trasformarsi in raduno di adulti più vicini alla terza età che agli anni ruggenti della giovinezza: e siccome, lo sappiamo, gli argomenti che si affrontano nelle feste comandate a un certo punto deviano inesorabilmente verso i problemi di, perché non approfittarne per scambiarsi regali a tema benessere?veramente utili - e non i soliti tecnogingilli - che possono aiutare a mantenerci in forma e a teneretutta una serie di disturbi. Oltre al classico Apple Watch e simili, che nei modelli più evoluti misura la saturazione dell’ossigeno nel sangue, fa partire chiamate di emergenza in caso di cadute ed esegue elettrocardiogrammi, pronti per essere inviati al medico (magari non proprio durante il cenone di Capodanno), c’è tutto un mondo di dispositivi e applicazioni che riescono non solo a monitorare i parametri vitali, ma anche a cercare di correggere le nostre cattive abitudini e a tenere attivo il cervello, pure dopo l’ennesimo brindisi natalizio.