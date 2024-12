Pronosticipremium.com - Montella a vedere Roma-Parma, lui il post Ranieri? I tifosi hanno due sogni

Tanti, troppi gli errori commessi dalla proprietà in questo 2024 che volge al termine, con una strada che, forse, ha finalmente preso una direzione logica. L’esperienza dinon solo per l’immediato, con lache, tra alti e bassi, sta finalmente onorando la maglia e provando a risalire la classifica (vedi il 5-0 sul), ma anche per il futuro, quando il tecnico di Testaccio passerà dall’altro lato della scrivania per aiutare a riordinare il club dall’interno. La prima scelta che dovrà fare sarà il suo successore sulla panchina giallorossa.Sir Claudio non ha nascosto che questo è un tema già messo sul tavolo assieme alla dirigenza, per cominciare da ora a gettare le basi per la prossima stagione. Un nuovo indizio arriva direttamente dal questo pomeriggio domenicale: aoggic’era Vincenzo, ex attaccante della Magica accostato ai capitolini qualche settimana fa dopo l’esonero di Juric.