Milan Moncada | Abbiamo provato a prendere Vinicius e Bellingham ma…

Intervistato dalla Harvard Business School, con un documento di ben 24 pagine, Geoffrey, dirigente del, ha parlato del progetto rossonero sotto la guida di RedBird e Gerry Cardinale, ma non solo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di(traduzione daNews). Su dei profili sfumati: "a ingaggiare all'epoca 17enneJr. e all'epoca 20enne Jude, ma non potevamo competere con il Real Madrid. Dobbiamo accettarlo. Negli ultimi anniportato grandi giocatori al club, e come ex scout vedo come una sfida personale l'obiettivo digiocatori sottovalutati e farli performare al massimo livello". Sulle chiamate con Billy Beane ogni lunedì: "Ci fa domande, ci dà idee e ci aiuta a trovare buoni giocatori con i dati di Zelus (compagnia di analisi dati dei giocatori, ndr) ma la decisione finale su un giocatore non si basa mai solo sui numeri"