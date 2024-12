Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic: “La mia responsabilità? Trasmettere la mentalità vincente”

Intervistato dalla Harvard Business School, con un documento di ben 24 pagine, Zlatanha parlato del suo ruolo nele del progetto rossonero sotto la guida di RedBird e Gerry Cardinale, ma non solo. Ecco, di seguito, le dichiarazioni disul suo ruolo dirigenziale (traduzione daNews). "Io sono Zlatan e il mio ruolo è essere Zlatan. Ho molto da imparare, ma penso di avere anche molto da dare e volevo essere in una posizione in cui posso fare la differenza. Una delle miequi alè far crescere ladella squadra, per assicurarmi che la squadra dia risultati. Dico ai giocatori: 'Quando sei qui al, se ottieni risultati, puoi fare la storia'. Sono vicino alla squadra ma non troppo, sono in una posizione diversa rispetto a quando ero un giocatore insieme a molti altri che sono ancora in squadra".